Scoprire ’I mondi dell’acqua’

Preparatevi a immergervi in un’affascinante avventura tra i sorprendenti mondi dell’acqua: dai maestosi fiumi di montagna alle misteriose profondità del Mar Mediterraneo. La prima serata delle ’Notti della natura’ promette di svelare i segreti di questo elemento vitale, coinvolgendo grandi e piccini in un viaggio indimenticabile alla scoperta delle meraviglie naturali che ci circondano. Non resta che partire...

Dai fiumi di montagna alle profondità del Mar Mediterraneo. Sarà un viaggio attraverso 'I mondi dell'acqua' la prima serata delle 'Notti della natura', la rassegna di divulgazione scientifica giunta alla quinta edizione, organizzata dal Parco nazionale delle Colline metallifere con la collaborazione dei Comuni di Gavorrano, Follonica e Scarlino, che prevede una serie di appuntamenti dedicati alla scoperta del territorio e delle sue bellezze naturali, con la direzione scientifica di Giacomo Radi. L'appuntamento è per oggi alle 21.30 alla Rocca pisana di Scarlino con il naturalista, fotografo e divulgatore Marco Colombo (serata a ingresso libero e gratuito, senza prenotazione).

