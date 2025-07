Porta a dormire in casa un’altra donna I figli la mandano via lui perde la testa

In un contesto di violenza e oppressione, una famiglia di Siena si trova di fronte a un dramma silenzioso e sconvolgente. La storia di Laura Valdesi rivela un quadro doloroso di abusi, umiliazioni e controllo, che ha radici profonde e un impatto devastante sui figli. Un padre-padrone che, con ferocia, ha portato la sua famiglia sull'orlo del collasso emotivo e fisico, lasciando cicatrici indelebili. La sua storia ci invita a riflettere sulla forza del rispetto e della dignitĂ umana.

di Laura Valdesi SIENA La moglie picchiata con la cinghia e le ciabatte, i capelli tirati. Abusata quando lei non voleva rapporti con il marito. Umiliata, fino al punto da imporle un’altra donna in casa con loro. Anche i figli picchiati, sin da quando abitavano nel sud Italia. Tanto che non ricordano neppure il momento in cui sono iniziate le relazioni dolorose in famiglia, essendo in pratica sempre state tali. Un padre-padrone, il loro. Che amava usare la cinghia. Simbolo del ’qui comando io’, altrimenti botte. Con un colpo aveva persino fratturato il braccio ad uno dei suoi ragazzi, ora diventato adulto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porta a dormire in casa un’altra donna. I figli la mandano via, lui perde la testa

