cristina clara giovane promessa del fado serata di emozioni a montecastello

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Parco Fluviale di La Rotta, dove Cristina Clara, giovane promessa del fado, incanterà il pubblico con la sua emozionante voce. La programmazione del Festival Sete Sois Sete Luas prosegue con eventi sorprendenti, tra musica, degustazioni e atmosfere magiche. Non perdere l’occasione di immergerti in questa esperienza unica che unisce cultura, tradizione e innovazione. L’appuntamento è domani: ti aspettiamo per lasciarti senza fiato.

Continua la coraggiosa e intrigante programmazione del Festival Sete Sois Sete Luas nella sua collocazione principale, Pontedera, dove si trova il primo dei Centrum fondati dall'Associazione in viale Rinaldo Piaggio 2. Domani, sabato 12 luglio, gli eventi si svolgono al Parco Fluviale di La Rotta: alle 19 gita in battello con la musica di Elena Floris e Toti; alle 20.30 degustazioni a cura da Il Mattone; alle 21.30 il concerto della Luso 7Luas Band nata un anno fa dalle residenze che vengono effettuate nelle varie città del Festival (34 in nove Paesi) e il cui risultato è un concept album di grande livello.

