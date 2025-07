' Sciopero dell' orale' un altro caso di maturandi ribelli E gli studenti approvano | L?esame è da rinnovare

Lo sciopero dell’orale si fa strada tra i maturandi come simbolo di ribellione, unendo studenti e approvando l’idea di rinnovare l’esame 232. La scena muta, scelta come protesta, testimonia il forte desiderio di cambiamento. Quest'anno, la maturità si trasforma in un atto di rivolta collettiva, lasciando un’impronta indelebile nel ricordo di chi la vive. È l’ora di scoprire cosa si cela dietro questa mobilitazione coraggiosa.

Scena muta, per protesta. Quest?anno l?esame di maturità lascerà il segno anche per i boicottaggi che lo hanno visto protagonista: due candidati all?esame di Stato,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - 'Sciopero dell'orale', un altro caso di maturandi ribelli. E gli studenti approvano: «L?esame è da rinnovare»

Sciopero a Maturità. Valditara, 'bocciati se boicottano' - Non sarà più possibile fare scena muta all'esame di Maturità come forma di protesta: dopo i casi avvenuti in Veneto - Scrive ansa.it

Un'altra studentessa rifiuta l'esame orale della maturità: una protesta contro il sistema dei voti - E' il secondo caso in Veneto dopo quello dello studente del liceo scientifico Fermi di Padova, Gianmaria Favaretto, 19 anni ... Da msn.com