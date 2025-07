L' addio a Enrico Bolla luogotenente dei carabinieri con la passione per la montagna e l' impegno nel volontariato

Con profondo dolore, salutiamo Enrico Bolla, luogotenente dei Carabinieri e appassionato di montagna, esempio di dedizione e altruismo. La sua vita, dedicata al servizio della comunità e alla passione per la natura, lascia un'impronta indelebile nella memoria di tutti. Candiolo e le associazioni a lui care lo ricordano con riconoscenza e affetto. La sua eredità continuerà a ispirare chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

L'Arma dei carabinieri, dove ha lavorato una vita e di cui era luogotenente. Il Comune di Candiolo, località in cui abitava, in cui prestava servizio come volontario della protezione civile e dove sua moglie, Teresa Fiume, è stata assessora e ora è consigliera comunale. La Croce Rossa di Beinasco.