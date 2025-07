Lussi estremi e visioni di futuro, è Haute couture.

luci e riflessi nello scenario della moda internazionale, annunciando un nuovo capitolo di innovazione e audacia. Con il debutto di Glenn Martens alla guida di Maison Margiela, si apre un affascinante dialogo tra tradizione e futurismo, promettendo di ridefinire i confini dell’alta couture e sorprendendo gli spettatori con visioni di un futuro tutto da scoprire.

Al suo gran finale, l’ alta moda parigina si conferma un magnifico Grand Hotel di lussi estremi, dove arrivi sfarzosi e partenze affascinanti, ma anche malinconiche, si susseguono in un vortice di emozioni. Si è visto il debutto di Glenn Martens, già alla guida di Diesel, che ha assunto la direzione creativa di Maison Margiela con la sua collezione sartoriale Artisanal. A giudicare dai modelli mostrati, questa collezione è destinata a fare clamore: esplosiva e “forte”, grazie alla fusione di elementi contrastanti come crudezza e ricchezza, brutalismo e opulenza, controllo e stravaganza, tristezza e gioia, il tutto racchiuso in silhouette potenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net