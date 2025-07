LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | c’è il Mur de Bretagne!

Benvenuti alla nostra diretta live della settima tappa del Tour de France 2025! Oggi, i protagonisti si sfideranno su un percorso di 197 km da Saint Malo a Mur de Bretagne, promettendo emozioni e duelli mozzafiato. La prima parte sarĂ intensa e movimentata, con il cuore che batte forte per ogni scatto e strategia. Rimanete con noi e scoprite insieme le sorprese di questa giornata epica!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Tour de France 2025. Prosegue la prima settimana della centododicesima edizione della Grande Boucle: quest'oggi i corridori si daranno battaglia per 197 km che li porteranno da Saint Malo a Mur de Bretagne (GuerlĂ©dan). Prima metĂ di tappa molto mossa ma senza alcuna salita valida per la maglia a pois. Finale incandescente con la Cote du Village du Mur de Bretagne (1.6 km al 3.9% di pendenza media), seguita dal primo passaggio sulla linea dall'arrivo posta in cima al Mur de Bretagne (2 km al 7.