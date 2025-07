Ascom 80 anni e presente incerto | Il commercio di prossimità langue

L’ascesa e le sfide di Ascom, in occasione dei suoi 80 anni, riflettono un percorso ricco di storia e resilienza nel tessuto commerciale locale. Nonostante l’incertezza del presente e le trasformazioni del commercio di prossimità, questa associazione continua a essere un pilastro per il settore. Il presidente Rudy Collini ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, l’impegno e l’unità siano le chiavi per affrontare il futuro con speranza e determinazione.

Si è svolta nei giorni scorsi l'assemblea annuale di Confcommercio Ascom Busto Arsizio e Medio Olona, occasione per celebrare un anniversario importante, gli 80 anni dalla sua fondazione. Un lungo percorso che il presidente Rudy Collini ha ricordato con episodi e figure che sono state significative per la vita associativa, cominciata nel 1945 pochi giorni dopo la Liberazione. Collini nel suo intervento non ha nascosto la complessità del quadro attuale. "Il commercio di prossimità sta attraversando un decennio difficile, molte aziende, anche nel nostro territorio hanno chiuso ed altri settori come l'abbigliamento, faticano a reggere; la ristorazione e i pubblici esercizi tengono, ma devono fare i conti con costi elevati, carenza di personale e passaggi generazionali spesso complicati".

