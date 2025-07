Centro culturale San Guido Taglio del nastro dopo i lavori

Un importante passo avanti per la cultura e la comunità di Gualdo Tadino: dopo i lavori di ristrutturazione, il Centro culturale San Guido riapre le sue porte. Gestito dall’associazione “Capezza”, con il supporto della Comunanza agraria dell’Appennino gualdese, rappresenta un punto di riferimento per eventi, incontri e iniziative che valorizzano le radici e il talento locale. Un nuovo spazio di crescita e condivisione che promette di animare la vita culturale del territorio.

GUALDO TADINO - Si inaugura ufficialmente il “ Centro culturale San Guido “. È ospitato nell’area dell’ex ristorante-pizzeria, è gestito dalla associazione “Capezza“, sulla base di un accordo con la Comunanza agraria dell’Appennino gualdese, proprietaria dei terreni collettivi e degli edifici. L’associazione “Capezza“, guidata dal presidente Fabio Pasquarelli (nella foto), con i suoi generosi volontari ed investendo somme proprie, ha compiuto un’opera di ripulitura generale dell’area e l’ha attrezzata per accogliere quanti vorranno frequentarla per trascorrere qualche ora in tranquillità in una delle zone più amene del territorio, lungo la strada della Valsorda, nella pineta di San Guido. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro culturale “San Guido“. Taglio del nastro dopo i lavori

