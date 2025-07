LIVE Italia-Spagna Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | serve un pareggio per la qualificazione

Benvenuti alla nostra diretta live, amici di OA Sport! Oggi seguiremo con trepidazione il grande match Italia–Spagna, decisivo per la qualificazione ai quarti degli Europei femminili 2025. Le azzurre di Mister Soncin sono pronte a dare il massimo: serve solo un pareggio per staccare il passaggio, ma vogliono conquistare la vittoria! Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Spagna di calcio femminile, partita valida per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei 2025. Le azzurre di mister Soncin si presentano all’appuntamento di questa sera con la consapevolezza di dover giocare un’ottima partita per aggiudicarsi la qualificazione ai quarti di finale. La classifica del gruppo B, infatti, recita: Spagna 6, Italia 4, Portogallo 1 e Belgio 0. Il pareggio, ovviamente, permetterebbe alle italiane di andare avanti nel percorso europeo ma nel caso di sconfitta bisognerà vedere le sorti del Portogallo, impegnato con il Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: serve un pareggio per la qualificazione

In questa notizia si parla di: italia - spagna - diretta - qualificazione

La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio - Una serata ricca di emozioni e sorprese nel calcio internazionale: la Spagna ha travolto il Portogallo con un netto 5-0 nell’esordio di Euro 2025 femminile, mentre l’Italia si è imposta con determinazione contro il Belgio.

Si è svolto il sorteggio del primo e secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League 2025/26. Ecco le avversarie delle italiane Vai su Facebook

Italia - Spagna agli Europei di Calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Azzurre, che peccato: col Portogallo è solo 1-1, ma i quarti sono comunque vicini; LIVE Italia-Portogallo 1-1, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: a Girelli risponde all’89’ Gomes. Azzurre beffate allo scadere!.

Pronostico Italia-Spagna femminile: avanti col brivido - Spagna è valida per la terza giornata dell'Europeo femminile: formazioni, pronostico, diretta tv, streaming gratis ... Riporta ilveggente.it

Italia-Spagna (Europeo Femminile): probabili formazioni, orario e dove vederla in TV - La partita fra Italia e Spagna, valida per la terza giornata del Campionato Europeo 2025, sarà trasmessa in diretta sulle reti Rai, nello specifico su Rai 2. Scrive msn.com