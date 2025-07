Picchiato al Miche I militanti di Azione chiedono l’abbreviato

A Firenze, un episodio di violenza avvenuto fuori dal liceo Michelangiolo nel febbraio 2023 torna sotto i riflettori, con militanti di Azione Studentesca che chiedono un rito abbreviato e una messa alla prova presso una Pubblica Assistenza. La controversa vicenda coinvolge tre imputati maggiorenni e si inserisce nel delicato dibattito sulla sicurezza e il confronto tra le parti. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che ha scosso la cittĂ .

FIRENZE Una richiesta di messa alla prova presso una Pubblica Assistenza e due di rito abbreviato per il terzetto di imputati, all'epoca maggiorenni, coinvolti nell'aggressione "squadrista" fuori dal liceo Michelangiolo, avvenuta nel febbraio del 2023, in cui ebbe la peggio uno studente dei 'Collettivi'. Si tratta di tre militanti di Azione Studentesca, difesi dall'avvocato Sonia Michelacci, che ieri mattina, nel corso dell'udienza predibattimentale dinanzi al giudice Serafina CannatĂ , hanno comunicato anche di aver proposto un risarcimento, che non è noto se è stato accettato dallo studente che in un video divenuto virale, finisce a terra mentre viene preso a calci dagli avversari politici a cui aveva strappato di mano i volantini che stavano distribuendo.