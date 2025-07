In arrivo diciotto nuove telecamere

In arrivo diciotto nuove telecamere a Montegranaro, rafforzando un sistema di videosorveglianza già all’avanguardia. Con un totale di 143 dispositivi, la città di 13mila abitanti si conferma sempre più sicura e vigilata, grazie agli sforzi dell’amministrazione comunale e alla visione del sindaco Endrio Ubaldi. Questi ‘occhi telematici’ rappresentano un baluardo contro il crimine e un elemento di tranquillità per cittadini e visitatori. La sicurezza non è mai troppa, e Montegranaro lo dimostra con determinazione.

Non è da oggi che l'amministrazione comunale di Montegranaro crede nel sistema di videosorveglianza, e il fatto che presto gli apparecchi sparsi sul territorio della cittadina di 13mila abitanti toccheranno quota 143 ne è la riprova più evidente. D'altra parte, ogni volta il sindaco Endrio Ubaldi evidenzia l'utilità di questi 'occhi telematici' che vegliano su vie, parchi, edifici, zone sensibili della città, per individuare responsabili di atti vandalici, danneggiamenti vari e per ricostruire dinamiche di sinistri stradali. "Anche di recente, è accaduto in tre situazioni, un reato e due sinistri stradali: le immagini riprese dalle telecamere sono risultate determinanti".

