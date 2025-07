Giardino pensile sull’autostrada. I dubbi arrivano in commissione.

Il mistero del giardino pensile sull’autostrada A1 di Casellina fa scoppiare polemiche e interrogativi nella commissione di Garanzia e Controllo. Perché il Comune ha tardato così tanto a prendere in carico questa innovativa opera verde? E quale motivo si cela dietro la decisione di non renderlo accessibile al pubblico? La risposta arriverà il 22 luglio, quando si terrà una seduta appositamente dedicata alla questione, promettendo chiarimenti e possibili soluzioni.

"Perché il Comune ha aspettato così tanto prima di prendere in carico il giardino pensile sull'A1 di Casellina? E perché non vuole aprirlo al pubblico?". Le domande sono del presidente della commissione di Garanzia e controllo Stefano Pacinotti (nella foto), che ha annunciato la convocazione specifica di una seduta sulla questione. "Il 22 luglio – ha detto Pacinotti – si terrà la commissione, che avevamo già fissato per capire cosa stesse accadendo. Ma l'ultimo sviluppo della vicenda ci ha spinti a chiedere spiegazioni anche pubblicamente. Il giardino è invaso dalle erbacce; i lavori sono finiti da tempo.