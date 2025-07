Tra fari e calvari in Bretagna si assapora un mondo di leggende

attraversato queste terre incantate, lasciando che le storie millenarie si intrecciassero con i panorami selvaggi e misteriosi della Bretagna. Qui, ogni pietra e ogni vento sussurrano antiche magie, invitandoci a scoprire un mondo dove il fantastico vive tra realtà e leggenda. La magia è nella memoria di chiunque abbia ascoltato il richiamo di questa terra senza tempo.

Si racconta di una foresta dove un tempo viveva il mago Merlino. Si racconta di una pietra enorme eretta dalle fate. Si racconta di un drago che divorava gli uomini e che, sconfitto, fu gettato nel mare. Le leggende in Bretagna sono tutt'uno con la terra, con il paesaggio, si respirano nel folto dei boschi e nell'aprirsi improvviso delle radure, popolano gli scogli e viaggiano sulle onde dell'Oceano. La magia è nella memoria di chiunque abbia passato una notte in questa regione della Francia: trovarsi a contemplare dalla finestra le stelle dell'Orsa Maggiore talmente basse da lambire la superficie del mare, lasciar spaziare lo sguardo su un Atlantico nerissimo, ma punteggiato dalla luce di miriadi di fari, lasciarsi vincere dall'incanto di posti antichi, selvaggi, dove la natura è potente presenza: questo succede in Bretagna, e succede di conoscere un popolo fiero della sua lingua, di tradizioni secolari, di una terra il cui fascino è dono di una bellezza spontanea ma anche della presenza millenaria dell'uomo.

