Ricci in piazza scontro sulla data del voto

L'aria di speranza e determinazione si fa sentire nelle Marche, mentre Matteo Ricci mobilita il suo entusiasmo per un cambiamento reale. La sua presenza in piazza Roma, insieme alle forze dell’Alleanza per il cambiamento, segna un momento decisivo nella battaglia politica regionale. La posta in gioco è alta: il futuro dei marchigiani. E questa sera, in quel luogo simbolico, si decide il cammino verso una nuova rinascita.

"Il clima che respiriamo in giro per le Marche è molto positivo e ci conferma che la vittoria è alla nostra portata e si può aprire una pagina nuova per i marchigiani". L’eurodem Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione, chiama a raccolta il popolo del centrosinistra. Stasera (ore 20.30) sarĂ in piazza Roma, ad Ancona, con le diciannove realtĂ della " Alleanza per il cambiamento ". Nella strategia della "gioiosa macchina da guerra" del centrosinistra sarĂ la risposta ai cinquemila del debutto di Acquaroli al palas di Civitanova. E guai ai sondaggi. L’esponente dem mette da parte quello TecnĂ©-Dire, che dĂ il governatore uscente in vantaggio, piuttosto confida sulle sensazioni tramesse dal tour "Per tutte le Marche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci in piazza, scontro sulla data del voto

Ricci in piazza, scontro sulla data del voto; Regionali, scontro sulla data del voto; Ricci-Azione, volano stracci: «Traditori». «Banderuola». Poi ricuce: «Vi convincerò». Infine, sferza Acquaroli.

