Sos dai ristoratori fase critica Il sondaggio rivelatore di Fipe

L’estate porta con sé non solo turisti e serate all’aperto, ma anche sfide e incertezze per i ristoratori italiani. Con il nuovo sondaggio di Fipe Confcommercio Lucca, il settore si confronta sulla situazione attuale, rivelando criticità e opportunità. Ora più che mai, è fondamentale ascoltare la voce di chi lavora ogni giorno per offrire eccellenza e ripartire con slancio. La fotografia emersa sarà decisiva per il futuro della ristorazione nella nostra regione.

Con l'estate e l'alta stagione turistica che entrano nel vivo, è già tempo di primi bilanci anche per il settore della ristorazione. Il presidente provinciale di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca Antonio Fava ha voluto lanciare un sondaggio fra i colleghi del territorio – dal centro storico alla prima periferia del capoluogo, per arrivare alle frazioni più esterne, ai Comuni della Piana e a quelli della Media Valle e della Garfagnana -, per capire l'andamento del comparto attraverso le voci dei diretti interessati. Un sondaggio molto partecipato, al quale in pochissimi giorni hanno già risposto circa 90 addetti ai lavori, ma che continuerà ad andare avanti nei prossimi giorni.

