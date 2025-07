Lotta alle liste di attesa C’è l’accordo con i sindacati | Serve appropriatezza

In un impegno condiviso per migliorare i servizi sanitari regionali, la Cisl Medici Umbria, insieme a SUMAI e FESPA, ha firmato un importante accordo con la Regione e la Direzione salute. Obiettivo: ridurre le liste di attesa e garantire cure più appropriate e tempestive. Questa collaborazione rappresenta un passo concreto verso un sistema sanitario più efficiente e centrato sui bisogni dei pazienti, perché ogni sforzo conta per un futuro più sano e accessibile.

La Cisl Medici Umbria, con il Sindacato unico della medicina specialistica ambulatoriale (sumai) e la Federazione specialisti ambulatoriali (Fespa), hanno firmato l’intesa per le liste di attesa e l’ appropriatezza delle cure con la Direzione regionale salute e della Regione. L’accordo ha durata annuale e potrà essere integrato e modificato secondo le necessità che si potranno determinare, in sintonia tra le parti firmatarie. Tra i punti cardine dell’accordo ci sono le prestazioni di particolare interesse che gli specialisti ambulatoriali interni sono tenuti a svolgere per contribuire efficacemente al contenimento delle liste di attesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lotta alle liste di attesa. C’è l’accordo con i sindacati: "Serve appropriatezza"

