Pallotta, a picco la qualità della vita.

La situazione nel quartiere Pallotta di Perugia sta precipitando, mettendo a rischio la qualità della vita dei residenti. Oltre ai fantasmi dell’ex Fiat, si aggiungono problemi di ordine pubblico e degrado che minano il senso di sicurezza e benessere. Lorenzo Mattioni della Lega denuncia una crisi che richiede interventi immediati: è ora di agire prima che questa spirale di degrado comprometta irreparabilmente il cuore della città.

PERUGIA La Pallotta, oltre che con lo stabile fantasma dell'ex Fiat, deve fare i conti anche con altri problemi. "Circa due mesi fa – racconta Lorenzo Mattioni, Lega Perugia – avevamo denunciato la preoccupante situazione in cui versa il quartiere (in particolare l'area compresa tra piazza D'Annunzio, a monte, e il bocciodromo di via Petrarca, a valle). Già allora avevamo segnalato comportamenti incivili e preoccupanti: persone, per lo più non residenti, sorprese a manomettere i contatori delle utenze, altre intente a urinare tra le auto parcheggiate, altre ancora a gettare rifiuti fuori dai cassonetti, in particolare in un piccolo spazio verde adiacente alle scalette di un supermercato della zona.