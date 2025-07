Il Livorno Calcio lavora sul campo della Nievole

Il Livorno Calcio si prepara con entusiasmo al nuovo campionato di Serie C, scegliendo il suggestivo campo della Nievole come quartier generale per il ritiro. Sotto la guida esperta di Alessandro Formisano, la gloriosa Unione Sporting Livorno sta vivendo una rinascita, grazie anche alla gestione rinnovata di una delle strutture più storiche della città , ora affidata a Real Montecatini e all’assistenza fondamentale dell’albergatore Massimo. Un mix di tradizione e innovazione che promette grandi risultati…

La gloriosa Unione sportiva Livorno, allenata da Alessandro Formisano, ha scelto il campo sportivo della Nievole per il ritiro in vista del prossimo campionato di Serie C. Una delle strutture sportive storiche della città sta tornando a nuova vita, grazie alla concessione in gestione alla società Real Montecatini da parte del Comune. Il sodalizio sportivo può contare su un collaboratore esterno davvero importante: l'albergatore Massimo Puccinelli, titolare di due realtà di punta come il Santa Barbara e il Lago Verde in provincia. L'imprenditore esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal Real Montecatini e racconta come è nato il rapporto di collaborazione.

