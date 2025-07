Pietrasanta Green Theatre | Non solo uno spettacolo Ma un invito a rallentare

Pietrasanta Green Theatre non è solo un evento, ma un autentico invito a rallentare e riscoprire la magia di vivere l’arte a 360 gradi. Tra festival, incontri e spettacoli immersivi, questa iniziativa trasforma i luoghi in teatri a cielo aperto, narrando storie di emozioni e creatività. Con un format collaudato e di successo, arriva in Versilia “Pietrasanta Green Theatre”, il progetto artistico e culturale ideato da Renato Raimo, con la direzione…

Ci sono i festival. E ci sono occasioni per vivere uno spettacolo a tutto tondo, in mezzo alla ’scena’ e al fianco dei protagonisti, con tempi diversi dall’apertura e chiusura di un sipario, e in mezzo la magia di luoghi che raccontano essi stessi una storia di arte ed emozioni. Con un format collaudato e di successo, arriva in Versilia ’Pietrasanta Green Theatre’, il progetto artistico e culturale ideato da Renato Raimo, con la direzione artistica dello stesso attore e regista, prodotto dall’associazione culturale Greentheatre di Pisa in collaborazione con Comune di Pietrasanta, Fondazione La Versiliana e Fondazione Centro Arti Visive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pietrasanta Green Theatre: "Non solo uno spettacolo. Ma un invito a rallentare"

