Palinsesti Prime Video | reality per Alessia Marcuzzi e The Jackal Pietro Sermonti gigolò Alessandro Gassmann diventa Babbo Natale Novità NBA

Scopri le novità imperdibili in arrivo su Prime Video: da Alessandro Gassmann che si trasforma in Babbo Natale, a Pietro Sermonti che torna nei panni di un affascinante gigolò, fino a Pif che immagina un governo tutto suo. Questi sono solo alcuni dei palinsesti ricchi di sorprese e intrattenimento, pronti a conquistare il pubblico con storie coinvolgenti e personaggi irresistibili. Preparati a vivere nuove avventure e a scoprire cosa riserva il futuro del reality in streaming.

Alessandro Gassmann diventa Babbo Natale, Pietro Sermonti torna a fare il gigolò e Pif ha in testa addirittura un intero governo che gli parla a ruota libera. Questi sono solo alcuni dei. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Palinsesti Prime Video: reality per Alessia Marcuzzi e The Jackal. Pietro Sermonti gigolò, Alessandro Gassmann diventa Babbo Natale. Novità NBA

