Italia-Nuova Zelanda oggi Mondiali pallanuoto femminile 2025 | orario programma tv streaming

Oggi a Singapore prende il via il Mondiale di pallanuoto femminile 2025, con la prima sfida tra Italia e Nuova Zelanda. Un match cruciale per le azzurre, favoriti in questa apertura dal loro talento e determinazione. La partita, che promette emozioni e spettacolo, sarà trasmessa in diretta TV e streaming, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di vivere da vicino ogni momento di questa avvincente competizione mondiale.

Prima giornata per i Mondiali di pallanuoto al femminile in quel di Singapore. Debutto per la Nazionale tricolore: il Setterosa sfida nel match d’apertura la Nuova Zelanda nel Gruppo A. Match che vede le azzurre nettamente favorite, un incontro importante per rompere al meglio il ghiaccio nel torneo iridato. Il match tra Italia e Nuova Zelanda, dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile  in programma a Singapore, sarĂ trasmesso in diretta tv  su Rai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), mentre la diretta streaming  sarĂ garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: zelanda - pallanuoto - italia - mondiali

Dove vedere in tv Italia-Nuova Zelanda, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di pallanuoto femminile e non vuoi perderti l'emozionante debutto dell'Italia ai Mondiali 2025, scopri subito dove seguire in TV, streaming e gli orari delle gare.

NEWS? Setterosa 22° Mondiali di Pallanuoto Singapore - 11 / 24 luglio 2025 Girone con Australia, Nuova Zelanda e le padrone di casa per il Setterosa nel sorteggio di maggio a Budapest. Delineate le 15 rappresentanti dell'Italia dopo il colle Vai su Facebook

Pallanuoto: Silipo, Mondiale da vivere giorno per giorno; Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: programma, calendario e dove vedere la pallanuoto in diretta; Coppa America, Britannia-Team New Zealand 2-4: il risultato della finale.

Pallanuoto: Mondiali, venerdì l'esordio del Setterosa contro la Nuova Zelanda - 35 italiane, contro la Nuova Zelanda all'OCBC Aquatic Centre di Singapore il programma dei 22esimi campionati mon ... Secondo napolimagazine.com

Mondiali. Venerdì debutta il Setterosa con la Nuova Zelanda alle 11:35 su Raisport HD e SKY - Ovvero l'acqua ci plasma come fa da sempre in tutte le sue forme e insenature nella città stato del Leone, che in questi giorni ruggisce e festeggia anche il 60esimo anniversario dall' ... Lo riporta federnuoto.it