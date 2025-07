Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 11 luglio ordine delle partite tv streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, gli Europei di calcio femminile 2025 raggiungono il loro punto cruciale: le quattro squadre del Gruppo B scendono in campo simultaneamente per decidere il destino delle loro avventure. Con la Nazionale italiana determinata a superare l’ostacolo, questa giornata promette emozioni a non finire. Scopri orari, partite in diretta tv e streaming: un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di calcio femminile.

Una giornata importantissima. Oggi, venerdì 11 luglio, ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile scenderanno contemporaneamente in campo le quattro formazioni facenti parte del raggruppamento B per l'ultima partita della fase a gironi. Tra queste ci sarà anche la Nazionale italiana, motivata a passare il turno malgrado un impegno tutt'altro che semplice. Le ragazze di Andrea Soncin alle 21:00 in quel di Berna infatti affronteranno la corazzata della Spagna, formazione che ha vinto l'ultima edizione dei Campionati Mondiali. L'obiettivo per le azzurre sarà quello di non cedere il passo alle furie rosse, per garantirsi così l'accesso aritmetico ai quarti di finale (in caso di vittoria la formazione tricolore staccherebbe il pass da prima della classe).

