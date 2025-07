Live Sound Festival Il rock made in Monza degli Atta Bengala

Il rock torna a infiammare le strade di Monza con il Live Sound Festival, l’evento che da tre anni mette in luce il talento delle band emergenti del territorio e oltre. Questa terza edizione promette ancora più emozioni, con serate imperdibili, nuovi spazi e tanti gruppi pronti a conquistare il pubblico. Preparati a vivere una rassegna che celebra la musica dal vivo e il talento locale: il rock made in Monza sta per tornare!

Il rock torna a scaldare le strade di Monza stasera. E lo fa con la rassegna che da tre anni permette alle band emergenti del territorio – e non solo – di suonare la propria musica dal vivo. La terza edizione del Monza Live Sound Festival prevede quest’anno ancora più serate, più spazi, più gruppi. Si è partiti giovedì 26 giugno con un corner musicale ai Boschetti Reali, a cui è seguito il primo live nei 4 corner musicali del centro venerdì scorso (piazza Roma, piazza San Paolo, Ponte dei Leoni, Spalto Maddalena). Si proseguirà nelle piazze storiche anche oggi e i prossimi venerdì 18 e 25 luglio, mentre venerdì 1 agosto spazio al corner al centro civico LibertHub, sempre dalle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Live Sound Festival. Il rock made in Monza degli Atta Bengala

In questa notizia si parla di: monza - sound - festival - rock

Maratona musicale a Monza. Torna il Live Sound Festival - La Maratona Musicale a Monza torna con il Live Sound Festival, l’evento estivo dedicato alle band emergenti da tutta Italia.

ataraxic_void live @ Monza Live Sound Festival, venerdì 4 luglio dalle ore 21 Vai su Facebook

Live Sound Festival. Il rock made in Monza degli Atta Bengala; Monza Live Sound Festival 2025; Monza Live Sound Festival - quartiere Libertà.

Monza Live Sound Festival: piazze e quartieri animati dalla ... - MBNews - Il Monza Live Sound Festival vuole creare un palcoscenico nuovo per le band giovanili, offrendo loro l’opportunità di condividere la passione e l’entusiasmo per la musica nel cuore ... Lo riporta mbnews.it

Maratona musicale a Monza. Torna il Live Sound Festival - Dopo il successo dell’edizione 2024, si alza nuovamente il sipario sul Monza Live Sound Festival , la rassegna estiva dedicata alle band emergenti ... Come scrive ilgiorno.it