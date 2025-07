Un viaggio per xilografie lungo i binari delle stazioni della Tokaido

Scoprite un affascinante viaggio attraverso le xilografie di Utagawa Hiroshige, un capolavoro che ha rivoluzionato il mondo del turismo e dell’arte. Queste raffinate illustrazioni, parte del primo bestseller della storia, non sono solo opere d’arte, ma anche il primo esempio di marketing turistico, anticipando di dieci anni il celebre Thomas Cook. Un percorso visivo lungo i binari della Tokaido, che vi lascerà senza fiato.

Oltre ad essere le raffinate illustrazioni che hanno composto il primo bestseller (quindicimila copie vendute negli anni Trenta dell’Ottocento), rappresentano anche il primo progetto di marketing turistico della storia, addirittura dieci anni prima che il reverendo Thomas Cook in Inghilterra si inventasse il turismo organizzato di massa. Sono le cinquantatrè xilografie dell’artista giapponese Utagawa Hiroshige che a rotazione, in gruppi di diciannove o diciotto per volta, sono le protagoniste della mostra Paesaggi da sogno. Le 53 stazioni della Tokaido inaugurata al MAO (Museo di Arti Orientali) di Torino (fino al 3 agosto le prime diciannove tavole). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Un viaggio per xilografie lungo i binari delle stazioni della Tokaido

