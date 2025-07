Von der Leyen ha vinto il voto ma ha perso la guerra mediatica

ne sarebbero serviti molti di più per mettere in discussione la sua leadership. Nonostante il voto di sfiducia, Ursula von der Leyen si conferma alla guida della Commissione europea, ma il risultato riflette una crescente esigenza di rinnovamento e di riconquistare la fiducia di un continente in fermento. È evidente che, nel mondo della politica europea, il vero potere si costruisce sulla credibilità e sulla capacità di rispondere alle aspettative dei cittadini.

Ursula von der Leyen rimarrà presidente della Commissione europea, ma esce dal voto di sfiducia del Parlamento più debole di come era entrata. Questo perché al Berlaymont il potere non si misura solo in voti: si regge su una fiducia continua, politica prima ancora che formale. Il Parlamento europeo ha respinto la mozione con trecentosessanta voti contrari, centosettantacinque favorevoli e diciotto astenuti. Ne sarebbero serviti trecentocinquantasette a favore per far cadere la Commissione. Il margine, sulla carta ampio, nasconde una verità più scomoda: i voti a sostegno della presidente sono stati appena sufficienti, meno di quelli che servirono nel 2024 per confermare la sua nomina al secondo mandato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Von der Leyen ha vinto il voto, ma ha perso la guerra mediatica

Von der Leyen affronta il voto di sfiducia: un anno di leadership sotto accusa - A un anno dalla sua riconferma, Ursula von der Leyen si trova al centro di una crisi politica che mette in discussione la solidità dell’Unione europea.

