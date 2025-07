In Emilia-Romagna più reati ambientali

In Emilia-Romagna, i reati ambientali nel 2024 hanno toccato quota 1.648, un incremento del +15,9% rispetto all’anno precedente. Con oltre 84.000 controlli effettuati, il rapporto "Ecomafia 2025" di Legambiente svela un panorama in evoluzione, tra denunce, sequestri e sfide per la tutela del territorio. Questi dati ci invitano a riflettere sull’urgenza di azioni concrete per preservare l’ambiente e garantire un futuro sostenibile per tutti.

Nel 2024 i reati ambientali registrati in Emilia-Romagna sono stati 1.648, a fronte di poco più di 84mila controlli: un bilancio in aumento rispetto ai 1.422 del 2023 (+15,9%). Le persone denunciate sono state 1.511 (contro le 1.532 dell'anno prima), i sequestri 245 (236). Sono i dati che emergono da " Ecomafia 2025. I numeri e le storie delle illegalità ambientali in Italia", il nuovo rapporto elaborato da Legambiente sulla base dei dati forniti da forze dell'ordine e Capitanerie di porto. Il dossier è stato presentato ieri a Roma insieme a un pacchetto di 12 proposte per contrastare le illegalità ambientali e rafforzare norme e controlli.

