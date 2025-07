Ora il calcio è ’camminato’. Corsa e tackle sono aboliti.

Nel cuore della Bassa Romagna, l’Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs) rappresenta un esempio vibrante di passione e dedizione. Fondata nel 2019 a Lugo, questa associazione, riconosciuta dal CONI, riunisce sportivi di ogni età e livello, promuovendo valori di amicizia e fair play. Ora, con le attività rinnovate e un impegno costante, si prepara a scrivere nuovi capitoli di entusiasmo sportivo, dimostrando che il vero spirito competitivo non conosce età né limiti.

Costituita nel 2019, ha sede a Lugo presso la struttura sportiva di Madonna delle Stuoie, conta una novantina di soci ed è riconosciuta ufficialmente dal Coni in qualità di 'Associazione Benemerita'. Stiamo parlando dell' Unione Nazionale Veterani dello Sport (Unvs) Bassa Romagna, realtà - presieduta da Maria Assunta Ravaglia - che raccoglie nelle proprie fila sportivi praticanti e non, atleti ed ex atleti che, a vario titolo e senza una classifica di meriti agonistici, rappresentino con la loro carriera, il loro impegno e la passione lo sport, accomunati quali suoi 'ambasciatori' dal desiderio di tenerne alti i valori e trasmetterli alle nuove generazioni.