Segno del Tottenham Mohammed Kudus per £ 55 milioni da West Ham

Il mondo del calcio è in fermento: il Tottenham ha ufficialmente acquisito Mohammed Kudus dal West Ham per oltre 55 milioni di sterline, siglando un contratto quinquennale. Una mossa che sta scatenando reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il nuovo acquisto si prepara a lasciare il segno in Premier League. Questa operazione segna un capitolo emozionante per entrambe le squadre e promette grandi emozioni nella prossima stagione.

Il Tottenham ha firmato l'attaccante del West Ham Mohammed Kudus per oltre 55 milioni di sterline con un accordo di sei anni, soggetto a permesso di lavoro. Secondo quanto riferito, Kudus ha consegnato una richiesta di trasferimento ed è stato in ritardo alla formazione due volte questa settimana per garantire che un accordo fosse stato completato. L'arrivo dell'eccitante ala, che indosserà la camicia numero 20, è una dichiarazione che firma per il nuovo allenatore di Spurs Thomas Frank.

