Sua maestà il sottomarino Toti Riapre alle visite è il più amato

Il Sottomarino Enrico Toti, simbolo di innovazione e coraggio, riapre le sue porte al pubblico dal 22 luglio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle atmosfere della vita sottomarina e scoprire i segreti di questa meraviglia navale. Non lasciatevi sfuggire l’emozione di salire a bordo e vivere un’esperienza unica: è il momento di esplorare il passato e il presente di questa maestosa icona italiana.

Se non avete ancora provato l’emozione di salire a bordo del Sottomarino Enrico Toti è giunto il momento di farlo. Da martedì 22 luglio al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia riaprono al pubblico le visite guidate a bordo, sospese per portare a termine un intervento di riqualificazione delle aree esterne del Museo. Durante il periodo estivo sarà visitabile fino a domenica 7 settembre tutti i giorni da martedì a domenica dalle ore 10.30 alle ore 13 mentre, a partire da martedì 9 settembre, tornerà ad essere disponibile solo nei fine settimana e festivi. Quest’anno il Sottomarino (esattamente il 14 agosto) celebra i suoi primi 20 anni dall’arrivo al Museo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sua maestà il sottomarino Toti. Riapre alle visite, è il più amato

Il sottomarino Enrico Toti di nuovo visitabile (anche per non vedenti): aperture speciali per i 20 anni al Museo - Dal 22 luglio, il sottomarino Enrico Toti riapre le sue porticine, offrendo un’esperienza unica anche ai non vedenti con aperture speciali per celebrare i 20 anni del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano.

