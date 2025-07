artisti di strada concerti e show il centro di recanati come un palco

Preparati a vivere un weekend indimenticabile nel cuore di Recanati, dove il centro storico si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto! Art Festival 2025 porta sullo sfondo delle suggestive vie leopardiane musica, arte, spettacoli e delizie gastronomiche, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Tra anteprime nazionali e artisti da tutto il mondo, questo evento promette emozioni uniche, culminando con lo spettacolo intensissimo del Circo El Grito. Non mancare a questa straordinaria celebrazione di creatività e talento!

L’energia di Art Festival 2025 è pronta a sprigionarsi per la due giorni recanatese, in programma domani e domenica, quando il centro storico leopardiano sarà invaso da una marea di intrattenimenti con anteprime nazionali, artisti da tutto il mondo, installazioni, interviste, visite guidate, spazio food&drink e mercato di artigianato. Tra gli ospiti anche Circo El Grito, con il suo nuovo spettacolo, "Un amour en couleur". In programma tanti concerti di musicisti emergenti: Malvino, The Wine Barrels, Segnali di ripresa, Il Maestrale e Davide Fasulo. Ci sarà il circo contemporaneo: dal Portogallo Nicola Fanton, dall’Argentina Menayerí Circo, Cristal Circo, alias Maria Sol Lence, artista poliedrica originaria della Patagonia argentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it