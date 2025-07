Pronostico Sinner-Djokovic | rispetto a Parigi è un’altra storia

L’attesa per la semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic è alle stelle: due campioni pronti a sfidarsi in uno dei match più emozionanti dell’anno. Con analisi approfondite, statistiche e tutte le news, scopriamo chi ha maggiori possibilità di conquistare il prestigioso titolo. La sfida promette spettacolo e adrenalina: ecco il pronostico e come seguire l’evento in diretta tv e streaming. La battaglia è appena iniziata—chi uscirà vittorioso?

Sinner-Djokovic è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. La semifinale più attesa, sin da quando è stato sorteggiato il tabellone. Sia Jannik Sinner che Novak Djokovic non hanno smentito i pronostici: per il secondo Slam consecutivo incroceranno le rispettive racchette nel penultimo atto del torneo, a distanza di poco più di un mese dalla semifinale del Roland Garros, dominata dall’azzurro che non concesse neppure un set al campione serbo (6-4 7-5 7-6). (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Sinner-Djokovic: rispetto a Parigi è un’altra storia

