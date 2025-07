pieve a elici musica classica in collina

In un contesto incantato tra le colline di Pieve a Elici, il talento musicale di Anaïs Cassiers brilla come una stella nascente nel firmamento della musica classica. Recentemente premiata al Concorso pianistico internazionale Massarosa, questa giovane artista belga, cittadina del mondo, si prepara a incantare il pubblico con le sue interpretazioni uniche. Questa sera alle 21.15, lasciatevi trasportare dalla sua magia, nel terzo appuntamento dei "Concerti di Pieve a Elici".

È una delle giovani pianiste più promettenti del panorama attuale: poche settimane fa ha vinto il primo premio al Concorso pianistico internazionale Massarosa e stasera alle 21.15 è la protagonista del terzo appuntamento della rassegna I Concerti di Pieve a Elici, manifestazione attenta e aperta ai nuovi talenti. È Anaïs Cassiers, passaporto belga, cittadina del mondo: si divide tra Ginevra e Parigi, ha vissuto e studiato in vari paesi, come Georgia, Siria e Marocco. La formazione multiculturale l'ha portata a sviluppare un approccio originale alla musica classica che unisce oriente e occidente in un'unica e inconfondibile identità musicale.