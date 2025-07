Calenda lancia Resta | al Poli ha fatto bene | Non vogliamo un candidato populista

Calenda lancia Resta come il candidato ideale per Milano, sottolineando l’importanza di evitare populismi e puntare su un profilo civico e con capacità manageriali. Il leader di Azione insiste sul valore di un candidato che incarna competenza e sobrietà, e avverte che lasciarlo alla destra sarebbe un errore. Un eventuale avvicinamento al centrodestra su Milano, esordisce Calenda, potrebbe... **continua**

No a un candidato "populista", un profilo civico e con "capacità manageriali", un identikit che calza a pennello su Ferruccio Resta. Il leader di Azione Carlo Calenda, ieri a Milano, indica l’ex rettore del Politecnico come candidato ideale alle Comunali: "Sarebbe un peccato lasciarlo alla destra, perché tra l’altro lui non credo che abbia questa inclinazione naturale". Un eventuale avvicinamento al centrodestra su Milano, esordisce Calenda, "dipende molto dal candidato e dal programma" perché se nel centrosinistra viene proposto un candidato "populista" a quel punto "noi semplicemente non ci siamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calenda lancia Resta: al Poli ha fatto bene: "Non vogliamo un candidato populista"

