Muro che argina il Bisenzio Partiti i lavori

Dopo mesi di attesa e proteste, finalmente i lavori per il rafforzamento e l’ampliamento del muro arginale del fiume Bisenzio sono ufficialmente iniziati. Era la fine di marzo quando il Comitato ‘Il Racchio’ si mobilitò in via delle Corti, e ora, a pochi mesi di distanza, il cantiere è stato avviato con successo. La data dell’inizio ufficiale segna un importante passo avanti nella tutela della comunità.

Era la fine di marzo quando il Comitato alluvionati campigiani 2023 'Il Racchio' organizzò un presidio di protesta in via delle Corti. Sono passati poco più di tre mesi e i lavori per il rafforzamento del muro arginale (che sarà anche rialzato) del fiume Bisenzio sono partiti. Non solo, perché dopo che il 3 luglio scorso l'assessora regionale alla Protezione civile aveva annunciato l'apertura del cantiere, adesso sappiamo anche la data – ipotizzata – per la conclusione dell'intervento: il prossimo 31 ottobre, all'antivigilia di quello che sarà il secondo anniversario dalla tragica alluvione che nel novembre del 2023 colpì Campi.

