SWITCH Ultrahand Overlay 1.100 | Novità e Miglioramenti

Ultrahand Overlay, il potente sostituto del Tesla Menu per Nintendo Switch, ha appena rilasciato la versione 1.10.0, introducendo nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug. Vediamo insieme cosa offre questo aggiornamento! Novità in Ultrahand Overlay 1.10.0. Espansione del Key Combo Launcher. Nuove modalità di lancio con argomenti: Ora è possibile aggiungere modalità di lancio personalizzate alle voci negli overlay tramite configultrahandoverlays.ini.. Esempio: per un overlay come lo Status Monitor, puoi definire modeargs=(-mini, -micro) e modelabels=(Mini, Micro) per creare opzioni aggiuntive. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net