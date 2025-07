Ubriaco in pronto soccorso denunciato per danni

Un episodio di pura escalation si è verificato all’ospedale Valduce, dove un uomo ubriaco e molesto ha scatenato il caos nel cuore della notte. Khalid Zarmouni, 28enne marocchino con precedenti, è stato arrestato dalla Polizia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver osato rientrare in Italia illegalmente. La sua vicenda si aggiunge alle sfide della sicurezza e del rispetto delle leggi: ecco cosa è successo.

Si è infilato nel pronto soccorso dell’ ospedale Valduce, in piena notte, ubriaco e molesto con il personale sanitario. Ma l’intervento della Squadra Volante si è concluso con l’ arresto di Khalid Zarmouni, marocchino di 28 anni, accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e di aver fatto rientro sul territorio italiano nonostante la sua espulsione avvenuta nel 2024, con il divieto di rientro della durata di tre anni. È stato inoltre denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’intervento della pattuglia risale alle 2.20 della notte tra mercoledì e giovedì, quando è arrivata la chiamata da parte del personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ubriaco in pronto soccorso denunciato per danni

