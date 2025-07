Canale 5 gode per il Mondiale per Club | ma quale manifestazione minore

Il Mondiale per Club sta conquistando anche i cuori degli italiani, ma tra le luci dei grandi eventi emerge una manifestazione spesso bistrattata: il “minore”. In questa puntata di "Tele...raccomando", Klaus Davi svela perché anche le competizioni meno prestigiose possono sorprendere, attirando milioni di spettatori. Alla fine, ciò che conta è la passione che unisce tutti davanti allo schermo, dimostrando che il calcio sa regalare emozioni ovunque.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Mondiale per Club) Alla fine una manifestazione da molti bistrattata e definita “minore” rispetto ai grandi eventi calcistici si sta rivelando un attrattore di ascolti per Mediaset. Anche martedì sera la prima semifinale del Mondiale per Club vinta dagli inglesi del Chelsea sui brasiliani del Fluminense è stata vista su Canale 5 da 2.653.000 spettatori col 17% di share, 30mila utenti connessi dai device e picchi di quasi 3 milioni di spettatori e del 18% nel primo tempo. E tutto senza squadre italiane, visto che Inter e Juventus sono già state eliminate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Canale 5 gode per il Mondiale per Club: ma quale "manifestazione minore"...

In questa notizia si parla di: mondiale - club - canale - manifestazione

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

(Adnkronos) - Il Psg batte 4-0 l'Inter Miami agli ottavi di finale del Mondiale per Club e vola ai quarti del torneo. I francesi, campioni d'Europa in carica e grandi favoriti della manifestazione, liquidano la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Joao Neves Vai su Facebook

MONDIALE PER CLUB: biglietti venduti agli studenti a 4 dollari, regalati ai turisti dei CityTour e omaggiati a chi compra un tostapane. E sugli spalti figuranti che esultano per la squadra sbagliata Per scongiurare il rischio di stadi deserti la FIFA ha messo in ven Vai su X

Ma quale evento globale, al Mondiale per club di Infantino vincono i ricchi; Calcio in tv: Mondiale per Club, le partite di domenica 29 giugno; Cerimona d'apertura Mondiale per Club FIFA 2025: dettagli e come vederla su DAZN.

Quando si gioca la finale del Mondiale per Club, data e orario della partita che assegna il trofeo - La finale del Mondiale per Club si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford: data e orario della partita che assegna il trofeo del nuovo torneo ... Si legge su fanpage.it

Mondiale per Club: iniziano le semifinali, c'è Fluminense-Chelsea - Il Mondiale per Club è giunto all'ultimo atto: le semifinali, al via stasera dalle 21 (diretta su Canale 5) con Fluminense- Segnala sportmediaset.mediaset.it