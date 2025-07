Stop alle guerre | l’Umbria in piazza per la pace Flash mob in dieci città

L’Umbria si unisce in un coro di speranza e solidarietà, scendendo in piazza per chiedere la fine delle guerre e il ritorno alla pace. Da Perugia a Terni, passando per città come Assisi e Orvieto, cittadini, lavoratori e associazioni hanno manifestato il loro sostegno al cessate il fuoco e alla convivenza pacifica. Un segnale forte che invita tutte le parti coinvolte a mettere da parte le armi e ad abbracciare il dialogo. La pace è un diritto di tutti.

Da Perugia a Terni, da Città di Castello a Castiglione del Lago, passando per Foligno, Assisi, Amelia, Marsciano, Narni e Orvieto: mercoledì l’Umbria è scesa in piazza per l’iniziativa promossa dalla Cgil regionale insieme alla Camere del Lavoro di Perugia e Terni, un flash mob ‘in difesa dei popoli, contro il massacro a Gaza, il riarmo e per la pace’. Un appello alla pace, dunque, per chiedere il cessate il fuoco immediato e permanente a Gaza, ma anche per una cooperazione internazionale e per il rispetto dell’articolo 11 della Costituzione italiana, a cui hanno aderito cittadini, associazioni, lavoratori, pensionati e studenti, in una mobilitazione diffusa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Stop alle guerre": l’Umbria in piazza per la pace. Flash mob in dieci città

In questa notizia si parla di: pace - umbria - piazza - flash

Codeway Expo, l'Umbria in prima linea su Pace e cooperazione internazionale: associazioni e aziende in azione - Codeway Expo L’Umbria si distingue per il suo impegno su pace e cooperazione internazionale, con associazioni e aziende in azione.

Flash mob della Cgil Umbria in 10 città dell’Umbria per la #Pace e contro il genocidio in #Palestina. Nella CGIL Terni - Camera del Lavoro iniziative a #Terni #Amelia #Narni #Orvieto tante le associazioni che hanno aderito Arci Terni ANPI TERNI #UDU #UDS Vai su Facebook

Fermiamo le guerre: il 9 luglio l'Umbria in piazza per la pace | Fillea CGIL UMBRIA https://filleaumbria.it/eventi-news/fermiamo-le-guerre-il-9-luglio-lumbria-in-piazza-per-la-pace… #filleacgilumbria #pace #StopGenosidaPalestina Vai su X

Stop alle guerre: l’Umbria in piazza per la pace. Flash mob in dieci città; Scesi in piazza per la pace: flash mob in dieci città umbre; L'Umbria è scesa in piazza per la pace: flash mob in dieci città per fermare le guerre.

"Stop alle guerre": l’Umbria in piazza per la pace. Flash mob in dieci città - Da Perugia a Terni, da Città di Castello a Castiglione del Lago, passando per Foligno, Assisi, Amelia, Marsciano, Narni ... Da msn.com

L'Umbria è scesa in piazza per la pace - Da Perugia a Terni, da Città di Castello a Castiglione del Lago, passando per Foligno, Assisi, Amelia, Marsciano, Narni e Orvieto: mercoledì 9 luglio l'Umbria è scesa in piazza per iniziativa della Cg ... ansa.it scrive