Alcaraz-Fritz oggi Wimbledon 2025 | orario prima semifinale tv programma streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, giornata di semifinali a Wimbledon per il singolare maschile. Dopo che ieri i verdetti sono arrivati in ambito femminile, con la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek in finale, oggi accadrà lo stesso per gli uomini. Ad aprire le danze sul Centre Court sarà la sfida tra Carlos Alcaraz (campione in carica) e Taylor Fritz a partire dalle 14.30 italiane. I favori del pronostico sono tutti dalla parte di Alcaraz, desideroso di dar seguito alla serie vincente di match nel massimo circuito internazionale e sull'erba dell'All England Club. Un percorso in cui il rendimento dell'iberico è andato in crescendo, dopo un inizio difficile contro Fabio Fognini, ricordando l'affermazione di Carlitos in cinque set.