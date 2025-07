Turismo sostenibile Con edifici ’green’

Il Green Summer Workshop si apre con un focus innovativo sul turismo sostenibile, inaugurato con l’attesa partecipazione dell’europarlamentare Susanna Ceccardi. Promosso dal Green Building Council Italia, questo evento di due giorni al Forte e a Viareggio invita a scoprire come gli edifici green possano diventare driver di attrattività territoriale, socialmente, economicamente e turisticamente sostenibile. Una sfida che apre nuove prospettive di sviluppo…

E’ attesa la partecipazione dell’europarlamentare Lega Susanna Ceccardi questo pomeriggio alla Mutuo Soccorso nell’ambito del Green Summer Workshop. Una due giorni promossa dal Green Building Council Italia sul tema "Green building e attrattivita’ territoriale. La Sostenibilità: nuovo paradigma per l’attrattività sociale, economica e turistica" che partirà oggi dalle 16,30 al Forte, mentre domani farà tappa a Viareggio. Il Green Summer Workshop nasce come progetto culturale, formativo e di sensibilizzazione alle tematiche della sostenibilità e della valorizzazione e attrattività dei territori, un dialogo aperto tra Toscana e Lombardia, due Regioni accomunate da eccellenze millenarie e da una visione condivisa orientata all’innovazione, al benessere sociale e alla sostenibilità come valore fondante di attrattività territoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo sostenibile. Con edifici ’green’

