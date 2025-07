Danni al patrimonio Unesco arrestato ladro d’acqua

Ha deciso di approfittare delle vulnerabilità del sistema, perpetrando un furto d'acqua che ha messo a rischio la tutela del patrimonio UNESCO della Reggia di Caserta. Un gesto grave che non solo impoverisce l'ambiente e le risorse pubbliche, ma minaccia anche l'integrità di uno dei tesori più preziosi del nostro patrimonio. È il momento di fare luce su questa ingiustizia e proteggere ciò che ci appartiene.

Clamoroso furto d’acqua alla Reggia di Caserta. Arriva pochissima acqua dall’alta cascata del Torrione e nelle vasche, e ancora meno è quella disponibile per irrigare gli enormi prati, ormai ingialliti. Ma quest’estate la carenza idrica non è dovuta solo alle scarse precipitazioni e all’esigua portata dell’acquedotto, ma anche e, forse soprattutto, all’ingente e costante furto d’acqua realizzato da un 58enne imprenditore agricolo. L’uomo - arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Stazione di Caserta e del Nucleo forestale, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere - aveva ideato un efficace sistema di sottrazione illecita dell’acqua dall’ acquedotto Carolino, bene storico borbonico riconosciuto con la Reggia patrimonio dell’ Unesco, che ancora oggi alimenta vasche e fontane del Palazzo reale vanvitelliano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Danni al patrimonio Unesco, arrestato ladro d’acqua

In questa notizia si parla di: acqua - arrestato - danni - patrimonio

Spinge la compagna in un corso d’acqua facendola precipitare per 6 metri: arrestato per tentato omicidio - Un grave episodio di violenza è avvenuto domenica scorsa a Como, dove un 25enne ha spinto la compagna in un corso d'acqua, facendola precipitare per sei metri.

Ruba l'acqua alla reggia di Caserta per irrigare i campi. Agricoltore arrestato, danni ad acquedotto patrimonio Unesco #ANSA Vai su X

Reggia di Caserta, danneggia una vasca borbonica per rubare l'acqua Vai su Facebook

Ruba l'acqua dalle fontane della Reggia di Caserta, arrestato imprenditore: l'ha deviata per 145 metri; Ruba l'acqua alla reggia di Caserta per irrigare i campi; Reggia di Caserta, ruba acqua con un allaccio abusivo da una vasca borbonica: arrestato imprenditore agricolo. La direttrice Maffei: «Danneggiati, prato ingiallito».

Caserta, ruba acqua dall'acquedotto patrimonio Unesco: arrestato - Video - Ruba acqua dall'acquedotto carolino mettendo a rischio ecosistema e biodiversità dei Giardini Reali della Reggia di Caserta: 58enne arrestato. Si legge su informazione.it

Imprenditore agricolo arrestato per furto d’acqua e danneggiamento del patrimonio Unesco alla reggia di caserta - Un imprenditore agricolo di 58 anni a Caserta arrestato per furto d’acqua dall’acquedotto Carolino, patrimonio Unesco, causando danni alla Reggia di Caserta e all’ecosistema del parco storico. gaeta.it scrive