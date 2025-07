Da ’Habitat Kids!’ a ’Shoeshine’ esibizioni in cinque borghi toscani

Pronti a vivere un’estate all’insegna della cultura e dello spettacolo? Da Habitat Kids a Shoeshine, cinque affascinanti borghi toscani si trasformeranno in palcoscenici unici grazie al secondo tour di Sparse Plus Festival. Un’occasione imperdibile per scoprire talenti emergenti e affrontare un viaggio tra arte, musica e divertimento, il tutto gratuitamente. Non perdere l’opportunità di immergerti in questa magica esperienza: il festival ti aspetta!

Al via da domenica 13 luglio (alle 21.15), con lo spettacolo Habitat Kids! a Montaperti di Castelnuovo Berardenga, il secondo tour in Toscana dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee. Giunto quest'anno alla seconda edizione, Sparse Plus Festival porterà da luglio a ottobre in cinque borghi toscani un programma di spettacoli a ingresso gratuito dedicati al pubblico delle famiglie. Si inizia a Montaperti di Castelnuovo Berardenga (Si) con la danza, con Habitat Kids!. Una coreografia di Agnese Lanza, Martina Francone e Sara Campinoti, con Agnese Lanza e Sara Campinoti.

