Pronostico Fritz-Alcaraz | lo statunitense può sognare con il servizio

L'attesa per la semifinale di Wimbledon tra Fritz e Alcaraz scalda gli animi degli appassionati di tennis. Da un lato, il talento statunitense Taylor Fritz, pronto a sognare con il suo servizio letale, dall'altro il giovane e imprevedibile spagnolo Carlos Alcaraz, in cerca della sua terza finale consecutiva. Chi riuscirà a prevalere in questa sfida cruciale? Scopriamo insieme pronostico, statistiche e tutte le informazioni utili per non perdere neanche un colpo.

Fritz-Alcaraz è un match valido per le semifinali di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. È rimasto solo Taylor Fritz tra Carlos Alcaraz e la sua terza finale consecutiva a Wimbledon. Il giovane tennista murciano arriva lanciatissimo a questa sfida, che potrebbe schiudergli le porte all'ultimo atto dei Championships: da maggio in poi lo spagnolo è un rullo compressore, ha vinto tutti i tornei a cui ha partecipato e non perde dallo scorso aprile, a Barcellona.

ATP Queen's, Alcaraz e Draper agli ottavi. Eliminati Fritz, de Minaur e Shelton - Una giornata intensa al Queen's, teatro di emozioni e sorprese sul prato londinese. Mentre i campioni si preparano a Wimbledon, il torneo britannico riserva scenari sorprendenti: Alcaraz continua a stupire, mentre altri big come Fritz e Shelton sono stati eliminati agli ottavi.

