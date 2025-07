Sequel di jake gyllenhaal su prime video perde il regista

Il sequel di Road House, con Jake Gyllenhaal, sta affrontando una svolta cruciale: dopo la cancellazione della regia inizialmente affidata a Guy, si aprono nuovi scenari per il progetto. L’evoluzione del film su Prime Video promette sorprese e cambiamenti che potrebbero rivoluzionare la saga. Resta sintonizzato per scoprire come questa avventura cinematografica prenderà forma, perché le novità sono alle porte e il futuro del sequel è ancora tutto da scrivere.

l'evoluzione del sequel di road house: cambio di regista e aggiornamenti sulla produzione. Il progetto di continuare la saga cinematografica di Road House, con protagonista Jake Gyllenhaal, sta attraversando importanti cambiamenti. Dopo il grande successo del film originale del 1989 e il recente remake distribuito su Prime Video nel 2024, si attendono novità riguardo alla realizzazione del sequel. La cancellazione della regia affidata a Guy Ritchie rappresenta un elemento chiave che modifica gli scenari futuri della produzione. il successo del film originale e le premesse per il sequel. Il remake diretto da Doug Liman ha riscosso un notevole riscontro, attirando oltre 50 milioni di spettatori nei primi due fine settimana e stabilendo un record come il debutto più visto nella piattaforma Prime Video.

Dave Bautista potrebbe essere il prossimo nome forte ad unirsi al cast di Road House 2, il sequel del remake targato Amazon MGM Studios. Secondo Variety, all'attore 56enne è stata offerta una parte da protagonista nel film che vedrà Jake Gyllenhaal tornare

