sono loro gli alberi di sarajevo alti e frondosi a misurare il tempo che passa

Gli alberi di Sarajevo si ergono maestosi e frondosi, testimoni silenziosi del passare del tempo. In questa città ricca di storia e contrasti, ogni angolo racconta una storia di resistenza e rinascita. Dal mio alberghetto, in cima a una salita che svela scorci affascinanti di Baš?aršija, sento il cuore pulsante di un luogo che sa accogliere il mondo, tra tradizioni antiche e influenze moderne. Qui, tutto sembra possibile, e la vera bellezza è nelle sue sfumature.

Sarajevo, 10 luglio. Sto in un grazioso alberghetto nella stessa strada della vecchia Sarajevo in cui abitavo, in cima a una salita, sotto la collina da cui facevano rotolare giù botti da vino piene di esplosivo, e appena sopra Baš?aršija, che è diventata affollata di turisti come ogni centro storico delle belle città d'Europa, solo che qui fa più impressione, e sono la Turchia e i l'Arabia Saudita e gli Emirati a prevalere, e il numero di donne completamente coperte di nero a colpire. Non occorre chiamare le persone amiche a Sarajevo, basta andare in giro e incontrarle, ed è più bello. Nessuna dice: "Eri qua non mi hai cercato".