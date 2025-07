Casale Cineforum Folla per Ferri e Trincia ultima serata da record | Format di alto livello

Una serata da record, un successo che ha coinvolto e appassionato il pubblico di Casale Cineforum. Tra piazza Cavalli e il parco Manusardi, l’ultima proiezione ha chiuso in grande stile la sesta edizione della rassegna, simbolo di alta qualità cinematografica e partecipazione. Numeri e entusiasmo confermano come questo format continui a rappresentare un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cinema e della cultura locale.

Da Piazza Cavalli al parco Manusardi sempre sotto il segno del sold out. Si è chiusa col botto la sesta edizione del Casale Cineforum, rassegna cinematografica organizzata dalla Pro Loco di Casalfiumanese in sinergia con il municipio, che in meno di un mese ha portato in vallata ospiti illustri e proiettato pellicole d’autore. I numeri parlano chiaro: i quattro appuntamenti andati in scena dal 17 giugno al 9 luglio, con protagonisti Reinhold Messner, Mario Tozzi, Daria Bignardi (al posto di Walter Veltroni, ndr), Pablo Trincia in coppia con Margherita Ferri hanno radunato più di 3mila persone. La certificazione cristallina di un successo capace di varcare i confini casalesi e circondariali per conquistare la regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it