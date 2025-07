Otto date per la grande prosa Svelato il cartellone del Giglio tra classici musica e risate

scelta innovativa, che però abbiamo deciso di rinnovare con la consueta qualità e tradizione. La stagione 2025-2026 del Teatro del Giglio Giacomo Puccini promette emozioni uniche, tra grandi classici, musica coinvolgente e risate assicurate. Un cartellone ricco di sorprese e nomi eccellenti, pronto a conquistare il pubblico e a rendere indimenticabile questa nuova avventura teatrale. Prepariamoci a vivere emozioni memorabili tra arte, cultura e divertimento!

Varata la stagione di prosa 2025-2026 del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, con grandi nomi – tra cui Elio, Picarra, Haber, Cristicchi e Giuliana De Sio – e otto date che propongono gli intramontabili della drammaturgia ma anche originali incursioni nella musica e momenti di sana leggerezza. “Quest’anno il format è quello tradizionale – dichiara l’amministratore unico Giorgio Angelo Lazzarini– ma in realtà avevamo tentato la strada di una piccola grande rivoluzione, probabilmente solo rinviata al prossimo anno: una stagione di prosa divisa in tre, per abbracciare una parte più seria e sperimentale fino alla più leggera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto date per la grande prosa. Svelato il cartellone del Giglio tra classici, musica e risate

In questa notizia si parla di: prosa - otto - date - giglio

IL LIBRO DEL GIORNO ! PAROLE A FORMA DI GIGLIO PAROLE A FORMA DI GIGLIO di Domenico Mungo Recensione Ad un vero tifoso della Viola non può mancare questo libro nella propria libreria. Perché non è solo un libro sul calcio, è un testament Vai su Facebook

Otto date per la grande prosa. Svelato il cartellone del Giglio tra classici, musica e risate; Teatro del Giglio, presentata la stagione di prosa 2025-26; Elio, Filippo Timi e Alessandro Haber: ecco la prosa 2025/26 del Teatro del Giglio.

Teatro del Giglio, presentata la stagione di prosa 2025-26 - Portare avanti una ”intelligenza teatrale” che contrasti le sempre più onnipresenti forme di intelligenza artificiale e digitalizzazione: questo l’obiettivo che si è posto il teatro del Giglio Giacomo ... Lo riporta lagazzettadilucca.it

Teatro del Giglio, si rialza il sipario: big per il nuovo cartellone di ... - Dopo il Summer Festival e gli eventi che hanno fatto sold out in tutta la Piana, anche il Teatro del Giglio torna finalmente a riaprire il sipario: oltre al cartellone di danza che vedrà sul palco ... Come scrive luccaindiretta.it