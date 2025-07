Pitelli chiede la Linea Verde | Un servizio utile al borgo

Pitelli chiede un passo avanti: estendere la Linea Verde di Lerici fino al borgo, migliorando così la mobilità e l'accesso per i residenti. Un semplice percorso di circa 2 km potrebbe fare la differenza, collegando meglio le colline tra Spezia e Lerici. La richiesta dei cittadini si inserisce in un contesto di crescita e di attenzione alle esigenze di una comunità che merita servizi più efficienti. È il momento che i Comuni ascoltino questa voce, perché un trasporto pubblico più vicino è il primo passo verso un futuro più inclusivo.

"Estendere il percorso della ’Linea Verde’ di Lerici fino a Pitelli". I residenti del borgo situato sulle colline tra Spezia e Lerici, lanciano un appello ai due Comuni affinché venga prolungata la Linea Verde del Comune di Lerici fino al loro paese, un collegamento che richiederebbe solo circa 2 km di percorso aggiuntivo, ma che rappresenterebbe un importante miglioramento del trasporto pubblico locale. La Linea Verde Lerici è già attiva in estate e collega varie località del Comune, offrendo un servizio utile e sostenibile a cittadini e turisti. L’estensionùe a Pitelli permetterebbe di includere un borgo in forte crescita, con una presenza sempre maggiore di strutture ricettive, turisti e residenti che usufruiscono quotidianamente dei servizi di Lerici (scuole, distretto sanitario, banca). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pitelli chiede la Linea Verde: "Un servizio utile al borgo"

