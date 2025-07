Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi 11 luglio | orari partenza e arrivo della tappa canali streaming

Se sei appassionato di ciclismo e non vuoi perderti l'emozionante settima tappa del Tour de France 2025, sei nel posto giusto. Oggi, 11 luglio, scopri dove vedere in TV, gli orari di partenza e arrivo, i canali e i servizi streaming dedicati. Gli grandi campioni sono pronti a regalare un pomeriggio di pura adrenalina, con battaglie epiche e sorprese imprevedibili. Non resta che prepararsi a vivere ogni secondo di questa spettacolare corsa.

C’è ancora una possibilità in cui i big del ciclismo internazionale potranno darsi battaglia per regalare nuovamente un pomeriggio dalle forti emozioni. Il Tour de France 2025 è pronto ad affrontare la settima tappa, la Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan di 197 chilometri. La frazione di ieri, la Bayeux-Vire Normandie è stata vinta  Ben Healy (EF Education – EasyPost). L’irlandese, involatosi a poco più di quaranta chilometri dal traguardo, ha preceduto il gruppo maglia gialla di 5’27’’ ed è rientrato così in maniera prepotente nella Top Ten della classifica generale, occupa ora l’ottava posizione con un distacco di 2’01’’ dal leader. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (11 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

